Straßberg Blick auf Dorfgeschichte und Sagen

Ein besonderer Blickfang sind das Buch "Herzenswunsch" und die drei dazu gehörenden Illustrationen von Vanessa Sprio. Die erweiterte verlässliche Grundschule hat sich mit einem gemeinsamen Werk eingebracht und auch der "Straßberger Marsch" von Maximilian Bantle einen Platz erhalten. Fotografien von Jutta Seßler und Viktor Felde zeigen Straßberger Impressionen; Wolfgang Born und Patrick Letsch erinnern in Bildern an längst aus dem Ortsbild verschwundene Gebäude. Detailgetreue Modelle von Burg und Rathaus, alte Gemälde und eine Vielzahl historischer Bilder aus dem Privatbesitz zahlreicher Straßberger und aus dem Gemeindearchiv bereichern die Ausstellung. Ortsansichten, Fotos längst verstorbener "Originale" wie des Herrgottsschnitzers Alfred Seßler oder der Wirtin Hilde Bubser und eine Bilddokumentation über die Firma Heinrich Teufel wecken beim Betrachter Erinnerungen an alte Zeiten.

Die Ausstellung in den Räumen des Straßberger Rathauses kann während der Öffnungszeiten noch bis zum 5. Januar besucht werden.