Straßberg Beschützer der Tiere

Straßberg. In der Vorabendmesse in der Straßberger Pfarrkirche St. Verena spielt am Samstag, 10. November, die Jagdhornbläsergruppe Balingen unter der Leitung von Jörg Leukhardt die "Hubertusmesse". Diese hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert und ist nach dem heiligen Hubertus benannt, dessen Fest am 3. November gefeiert wird. Der Patron der frei lebenden Tierwelt wird meist in Jägerkleidung, seltener in bischöflichen Gewändern dargestellt, und zwar in Gesellschaft eines Hirschs, in dessen Geweih ein Kreuz leuchtet.