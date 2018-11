Straßberg. Aus einer Rechtskurve geflogen und im Grünen gelandet ist das Auto eines 40-Jährigen, der am Donnerstag kurz nach 5 Uhr auf der Bundesstraße 463 von Albstadt Richtung Winterlingen fuhr. Nach dem Schotterwerk kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte auf dem parallel verlaufenden Grünstreifen ging rund 200 Meter weit über Leitpfosten und kleine Bäume, bis er stand. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Den Fremdschaden beziffert die Polizei auf 800 Euro. Weil der Mann nach dem Unfall mit einer Bekannten wegfuhr, ohne den Schaden zu melden, ermittelt die Polizei Albstadt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.