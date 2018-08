Straßberg. Bei einem Unfall auf der B463 ist am Sonntag Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden. Ein 41-jähriger Autofahrer, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war, musste mit seinem Wagen ausweichen, als ein aus der alten Steige kommender VW ihm die Vorfahrt nahm, und landete im Graben. Der VW fuhr in Richtung Sigmaringen davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Rufnummer 07432/9550 entgegen.