Straßberg Auf den Zahn fühlen

Straßberg. In regelmäßigen Abständen müssen Brücken auf Stand- und Verkehrssicherheit sowie auf Dauerhaftigkeit geprüft und überwacht werden. Im sechsjährigen Turnus stehen dabei die Hauptprüfungen an. Eine solche erfolgte in Straßberg 2013, drei Jahre danach wurden die Brücken der sogenannten Einfachen Prüfung unterzogen.