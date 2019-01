Straßberg Auch die Kirche kann sich verändern

Im Gemeindehaus St. Verena zeigte Alexander Löffler, Dozent für Fundamentaltheologie und gebürtiger Straßberger, anhand konkreter Beispiele, dass auch die kirchliche Lehre größeren Schwankungen und Veränderungen unterworfen war und immer noch ist.

In seinem ersten Beispiel beleuchtete Jesuitenpater Löffler die Situation neuverheirateter Geschiedener in Bezug auf den Empfang der Sakramente. In den vergangenen Jahren sei in diesem Bereich viel Bewegung in alte, eingefahrene Strukturen gekommen.

Interessant waren die Ansichten der Kirche über die Frauen. Dieses Bild habe sich, so der Pater, allein in den vergangenen 80 Jahren total gewandelt. Weitere Punkte des Vortrags widmete Löffler den Menschenrechten, der Heilsnotwendigkeit und dem im Laufe der Geschichte stark veränderten Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum und den Naturwissenschaften. "Gotteswort in Menschenhand" war ein weiteres komplexes und faszinierendes Thema. Brisante Themen wie die Beichte und den Pflichtzölibat für Kleriker sparte Pater Löffler nicht aus. Die lebhafte Diskussion zeigte, dass sich auch in der heutigen Zeit viele Gläubige intensiv mit Fragen um den Weg zu Gott beschäftigen. Franz Bantle, Vorsitzender des Katholischen Bildungswerkes, dankte Löffler mit einem Präsent.