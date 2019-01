Straßberg Auch die Kirche kann sich verändern

Straßberg. Bei dem sehr gut besuchten Vortrag im Gemeindehaus St. Verena zeigte Alexander Löffler, Dozent für Fundamentaltheologie und gebürtiger Straßberger, anhand konkreter Beispiele, dass auch die kirchliche Lehre größeren Schwankungen und Veränderungen unterworfen war und immer noch ist.

"Amoris Laetitia"

In seinem ersten Beispiel beleuchtete Jesuitenpater Löffler die Situation neuverheirateter Geschiedener in Bezug auf den Empfang der Sakramente. In den vergangenen Jahren sei in diesem Bereich viel Bewegung in alte, eingefahrene Strukturen gekommen. Familienschicksale in irregulären Verhältnissen dürften nicht außer Acht gelassen werden. Antworten dazu gebe das 2016 von Papst Franziskus veröffentlichte Schreiben "Amoris Laetitia – Über die Liebe in der Familie".