Straßberg Am Schmotzigen geht es rund

Straßberg - Wenn es im Raum Albstadt um die fünfte Jahreszeit geht, ist eines klar: Jung und Alt treffen sich am „Schmotzigen“ in der Straßberger Schmeienhalle, um so richtig zu feiern. Auch in diesem Jahr war die Halle wieder drückend voll. Schuld daran war wohl „NoChange“, die Partyband, die bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung sorgte.