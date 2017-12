Straßberg. Zur Alpenländischen Weihnacht lädt der katholische Kirchenchor am Samstag, 30. Dezember, ab 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Verena in Straßberg ein. Das Programm gestalten Jakob Nestele als Solist auf der Altblockflöte und der Solotrompeter Matthias Eberhart. Die Erzählkünstlerin Sigrid Maute erzählt von den "Wichtelmännern" und vom "Weihnachts-narr", die Chorgemeinschaft Straßberger Projektchor und Mitglieder des Katholischen Kirchenchores singen die "Alpenländische Mess’". An der Straßberger Orgel spielt Anton Roggenstein. Zum Abschluss der "Alpenländischen Weihnacht" sind die Besucher zum Mitsingen einiger Weihnachtslieder eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchengemeinden wird gebeten.