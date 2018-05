Straßberg Afrika auf der Alb

Das katholische Bildungswerk Straßberg lädt alle Interessierten zu einer Besichtigung der Farm und der historischen Stadt an der Lauchert ein am Samstag, 26. Mai, ab 13 Uhr. Die Teilnehmer besuchen unter anderem das älteste Rathaus Hohenzollerns und sehenswerte Höhlen, die etwas Magisches ausstrahlen und besonders Kinder in ihren Bann ziehen. Im Café Lauchertperle rasten die Teilnehmer, ehe sie die afrikanischen Strauße besuchen. Die Entdeckungsreise ist besonders für Kinder geeignet, die zudem freien Eintritt haben. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Teilnahme.

Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr das Gemeindehaus in Straßberg bei der Kirche St. Verena.