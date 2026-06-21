„Strange Kind of Women“: Deep-Purple-Coverband überzeugt im Lahrer Stadtpark

„Strange Kind of Women“, eine rein weibliche Cover-Band der britischen Rock-Formation Deep Purple aus Italien, überzeugte am Samstagabend im Lahrer Stadtpark.
Deep Purple, gegründet 1967, hat – vorwiegend in den ersten zwei von vielen verschiedenen Besetzungen – Rockgeschichte geschrieben. Aufgrund ihrer Vielfalt ist die Gefahr groß, heute mit einem Cover-Projekt Schiffbruch zu erleiden. Die fünf Musikerinnen von „Strange Kind of Women“ – Eliana Cargnelutti (Gitarre), Ronny Grace (Gesang), Paola Zadra (Bass), Margherita Gruden (Keyboards) und Chiara Cotugno (Schlagzeug) – haben diese Gratwanderung mit Bravour bewältigt.