Strandgut: Spaziergänger findet Paket mit Drogen am Ostseestrand

1 Am Ostseestrand in Schleswig-Holstein wurde jetzt ein Päckchen mit 20 Kilogramm Kokain angespült. Foto: Marcus Brandt/dpa

Am Spülsaum der Ostsee ist von Plastikabfall bis Bernstein vieles zu finden. Doch Rauschgift ist selten. Bei Heiligenhafen lag jetzt ein Päckchen mit Kokain am Strand.









Link kopiert



Heiligenhafen - Ein Spaziergänger hat am Ostseestrand in Heiligenhafen in Schleswig-Holstein ein Paket mit rund 20 Kilogramm Kokain gefunden. Weil ihm das gut verschnürte Strandgut verdächtig vorkam, verständigte der Mann die Polizei. Nach dem Fund am vergangenen Dienstag ermittelt jetzt das Zollfahndungsamt Hamburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilten.