Strandbar in Egenhausen

1 Der 1. FC Egenhausen lädt auch in diesem Jahr wieder zu seiner beliebten Strandbar am Sportplatz ein. (Archivfoto) Foto: Benjamin Finis Urlaubsfeeling direkt am Sportplatz – vom 25. bis 27. Juli lädt der 1. FC Egenhausen zur Strandbar mit Sand, harmonischer Beleuchtung und leckeren Cocktails ein.







Link kopiert



Sommer, Sonne, Sand und Cocktails – dafür muss man in diesem Jahr nicht in die Ferne schweifen. Vom 25. bis 27. Juli lädt der 1. FC Egenhausen wieder zur beliebten Strandbar am Sportplatz ein.