Stragie gewechselt: VfL Ostelsheim setzt auf einen neuen Trainer

Das Trainerduo Fabian Eberle und Sebastian Gnad wird den VfL Ostelsheim verlassen. Bislang hatte der Verein immer auf interne Lösungen gesetzt. Jetzt soll ein externen Mann kommen.
Von Marco Grözinger über Claudio Orifiamma bis hin zu Fabian Eberle: Viele Jahre lang baute der VfL Ostelsheim auf Trainer aus den eigenen Reihen. Diesen Weg verlässt der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A (Staffel 2) in der kommenden Saison: Das Trainerduo Fabian Eberle und Sebastian Gnad wird im Sommer gehen. Der Nachfolger wurde noch nicht bekanntgegeben – aber es soll dieses Mal eine externe Person sein.