Stragie gewechselt: VfL Ostelsheim setzt auf einen neuen Trainer

Das Trainerduo Fabian Eberle und Sebastian Gnad wird den VfL Ostelsheim verlassen. Bislang hatte der Verein immer auf interne Lösungen gesetzt. Jetzt soll ein externen Mann kommen.

Von Marco Grözinger über Claudio Orifiamma bis hin zu Fabian Eberle: Viele Jahre lang baute der VfL Ostelsheim auf Trainer aus den eigenen Reihen. Diesen Weg verlässt der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A (Staffel 2) in der kommenden Saison: Das Trainerduo Fabian Eberle und Sebastian Gnad wird im Sommer gehen. Der Nachfolger wurde noch nicht bekanntgegeben – aber es soll dieses Mal eine externe Person sein.

Neue Impulse von außen Der Ausschuss des VfL Ostelsheim habe sich „auf eine strategische Neuausrichtung der sportlichen Verantwortung verständigt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Abteilungsleiter Marcel Röhrborn und Spielleiter Timo Dreher betonen darin ausdrücklich, dass dieser Schritt „weder sportliche noch persönliche Gründe“ habe. Vielmehr wolle man sich „für die kommenden Jahre im sportlichen Bereich strukturell neu aufstellen und neue Impulse von außen“ einbringen. „Ein externer Trainer soll frische Ideen sowie neue Abläufe in den Trainingsbetrieb einfließen lassen“, schreibt der VfL Ostelsheim. Nach vielen Jahren mit internen Besetzungen habe man sich nun ganz bewusst „für diesen beim VfL neuen Weg“ entschieden.

Keinerlei Anlass zur Kritik

Röhrborn unterstreicht: „Es gab keinerlei Anlass zur Kritik am sportlichen Abschneiden, schließlich stehen wir zur Winterpause auf einem hervorragenden dritten Platz. Wir sind Fabi und Sebi zu großem Dank verpflichtet. Sie haben unsere erste Mannschaft zu einem stabilen, wettbewerbsfähigen A-Liga-Team geformt, das eindeutig ihre Handschrift trägt.“

Spielleiter Timo Dreher räumt ein: „Diese Entscheidung mitzuteilen, war die schwerste Aufgabe meiner bisherigen Amtszeit. Fabi und Sebi sind VfLer durch und durch. Ich kenne Fabi noch aus unserer gemeinsamen Zeit in Höfingen, seinem einzigen anderen Verein. Das zeigt seine Vereinstreue und die gelebte Kameradschaft zu unseren Jungs vom Bahndamm.“

Fabian Eberle und Sebastian Gnad hatten den VfL Ostelsheim zu Beginn der Saison 2022/23 übernommen. Mit ihnen schloss er in der Kreisliga A auf den Tabellenplätzen vier (2023), sieben (2024) und sechs (2025). Der aktuelle dritte Rang wäre also die beste Platzierung unter dem scheidenden Trainer-Duo. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Schönbronn liegt bei zehn Punkten, der TSV Simmersfeld auf Platz zwei ist nur zwei Punkte entfernt.

Auch Torwarttrainer geht

Zusammen mit Eberle und Gnad wird auch Torwarttrainer Alexander Preis aufhören. „Alex hat nicht nur zu Saisonbeginn, als zwei neue Torhüter integriert wurden, einen herausragenden Job gemacht, sondern über viele Jahre hinweg konstant hervorragende Arbeit geleistet“, verdeutlicht Dreher.

Für den Ostelsheimer Spielleiter ist klar, dass Eberle und Gnad weiterhin als Trainer tätig sein werden und es somit zu einem Wiedersehen im Stadion am Bahndamm kömmen könnte: „Fabi und Sebi haben unsere Mannschaft immer perfekt vorbereitet. Sollten wir ihnen irgendwann einmal als Gegner gegenüberstehen, dürfen wir uns auf heiße, aber stets faire Duelle freuen.“