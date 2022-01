2 Während bei Marion-Diana Fleig unter dem Scheibenwischer der Strafzettel klemmt, liegt (rechts) auf dem Armaturenbrett die weiße Parkscheibe, die der Parkplatzkontrolleur offenbar übersehen hat. Foto: Fleig

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die meisten Lebensmittel-Geschäfte in Schwenningen, ob Culinara, Lidl, Aldi oder Norma, arbeiten mittlerweile mit Firmen zusammen, die die Nutzung und Parkdauer auf ihren Kundenparkplätzen kontrollieren. Eine an sich gute Sache, die allerdings jüngst bei einer Schwenningerin für Ärger sorgte. Denn sie bekam einen unberechtigten Strafzettel.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Es ist Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, als Marion-Diana Fleig auf dem Norma-Parkplatz an der Alleenstraße parkt und den Laden betritt, um ihren kleinen Einkauf zu erledigen. Gerade einmal acht Minuten später steht sie wieder an ihrem Auto und findet unter ihrem Scheibenwischer einen Strafzettel in Höhe von 24,90 Euro. Der angegebene Grund: Parken ohne Parkscheibe.