1 Da haben wir den Salat. Foto: Otto

Gewohnheiten können teuer werden. Vor allem beim Parken in Rottweil. Wie schnell sie zu einem 40-Euro Strafzettel kam, berichtet unsere Autorin aus persönlicher Erfahrung. Und: Es hätte billiger ausgehen können.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das glauben Sie mir jetzt nicht: Während ich den Artikel über den Parkärger beim Lidl in Rottweil schreibe und das Wort „Knöllchen“ in die Tastatur tippe, fällt es mir siedendheiß ein: Knöllchen? Da war doch was? Herrje, stimmt! Ich habe zum ersten Mal seit Jahren an diesem Morgen keinen Platz im Parkhaus am Kriegsdamm gekriegt – obwohl ich da als Dauerparkerin eingemietet bin! Ein Skandälchen. Also hab ich das Auto mit einem Zwei-Stunden-Parkzettel VOR das Parkhaus auf den Norma-Parkplatz gestellt – in der Absicht natürlich, zurückzukommen und später erneut im Parkhaus mein Glück zu versuchen.