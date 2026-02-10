Strafzettel in Rottenburg: Parkgebühren am Sonntag lösen Unmut aus

Dass sie während des Besuchs der Vesperkirche am Sonntag von der Stadt Strafzettel bekamen, ärgert Autofahrer. Die Kirche gewährt während der Sozialaktion Park-Asyl.
Seit dem 1. Januar gelten in Rottenburg neue Regeln für das Parken. Noch ungewohnt dürfte für viele Rottenburger sein, dass sie samstags und sonntags nicht mehr kostenlos in der Stadt parken dürfen. Stattdessen gilt beispielsweise in der Zone B, die sich in der Innenstadt beispielsweise entlang des Neckars erstreckt: Täglich zwischen 8 und 19 Uhr werden für 6 Minuten Parkzeit 10 Cent fällig, ab der zweiten Stunde sind es sogar 20 Cent. Länger als zwei Stunden darf gar nicht mehr geparkt werden.