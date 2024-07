Strafvollzug: Geflohener Häftling aus Berliner Gefängnis gefasst

1 Ein Berliner Häftling, der am vergangenen Samstag aus dem Gefängnis Tegel floh, ist gefasst worden. (Archivbild) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Vor einer Woche entkommt ein Berliner Gefangener, er war unter anderem wegen Vergewaltigung verurteilt worden und galt als gefährlich. Nun ist der Fall gelöst, die Senatorin zeigt sich erleichtert.









Berlin - Ein Berliner Häftling, der am vergangenen Samstag aus dem Gefängnis Tegel floh, ist gefasst worden. Der 57-Jährige wurde nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz am Freitag gefunden. Er war wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe saß er bereits ab, der Mann galt aber weiter als gefährlich und war in der Sicherungsverwahrung in der JVA Tegel. Bei einem Ausgang zu einem Besuch bei seiner Mutter in Berlin-Neukölln, der von der Justiz begleitet wurde, floh er. Die Justiz hatte mitgeteilt, zuvor seien 42 Ausgänge unbeanstandet abgelaufen.