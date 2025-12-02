Strafunmündige Tatverdächtige: Daumenstück mit Machete abgetrennt - waren es 13-Jährige?

1 Auf einen Kiosk in Dortmund wurde ein Überfall mit einer Machete verübt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa Nach einem Angriff mit einer Machete verliert ein Kioskbesitzer ein Stück seines Daumens. Was über die 13 Jahre alten Tatverdächtigen und den Ablauf der Tat bekannt ist.







Dortmund (dpa/lnw) - Zwei 13-Jährige sollen einen Dortmunder Kiosk mit einer Machete überfallen und dem Betreiber einen Teil seines Daumens abgetrennt haben. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte zunächst von schweren Verletzungen des 37-jährigen Mannes sowie einer Notoperation im Krankenhaus berichtet. Angaben zum Gesundheitszustand des Mannes nach der OP gab es nicht.