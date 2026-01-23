Fall für den Staatsschutz: Sticker mit rechtsextremen Inhalt klebt in Geislingen

In Geislingen tauchen Sticker mit völkisch-nationalistischem Inhalt auf. Die Stadt ist alarmiert, die Chancen auf strafrechtliche Verfolgung sind gering.
Sie erinnern an Naherholung, die weiten Geislinger Wiesen entlang der Oberholzstraße, fernab des dortigen Gewerbegebiets. Doch gerade dort, in idyllischer Natur, überschattete dieser Tage der blanke Hass die Schönheit der Geislinger Felder: zwei Sticker, angebracht an zwei Mülleimern entlang der Wege. Was unscheinbar klingt, ist nun wohl ein Fall für den Staatsschutz.