Strafprozess in Muttenz: Messerstecher räumt Tat ein

Vor Gericht in Muttenz muss sich ein Messerstecher verantworten. Der Angeklagte gab zu, in Aesch einen 15-jährigen Jugendlichen niedergestochen zu haben.
„Ich weiß, dass mich eine gewisse Schuld trifft“, sagte er bei der Befragung im Strafjustizzentrum in Muttenz. Es sei ein Fehler gewesen, ein Messer zu einer Abrechnung auf einer Schulanlage mitzunehmen und es dann zu gebrauchen. Er könne sich aber nicht mehr erinnern, was er in jener Nacht im Juni 2024 damit machte. „Ich kann mich nur erinnern, dass ich angegriffen wurde und mich verteidigen wollte“. Dass er mit einem Klappmesser zustach, bestreitet er somit nicht. Er habe aber in keinem Moment die Absicht gehabt, jemanden schwer zu verletzen.