Strafprozess in Muttenz: Messerstecher muss hinter Gitter

Der 19-Jährige, der im Juni 2024 einen 15-Jährigen in Aesch mit einem Messer getötet hatte, wird in eine Maßnahme für junge Erwachsene eingewiesen.
Der Täter hatte auf der Schulanlage Neumatt das Opfer tödlich mit einem Messer verletzt. Zum gewaltsamen Aufeinandertreffen war es gekommen, weil das Opfer und zwei Komplizen den späteren Täter zusammenschlagen wollten. Daran hatte das Gericht am Mittwoch nach Sichtung von Text- und Sprachnachrichten keine Zweifel. Den tödlichen Messereinsatz erachtete es aber als exzessiv und nicht entschuldbar.