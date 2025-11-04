Strafprozess in Hechingen: War’s die Stufenkante oder der Bambusknüppel?

Im Albstädter Umland soll ein Mann aus Ungarn seine Lebensgefährtin verprügelt haben. Das Amtsgericht Albstadt sah die Tat als erwiesen an – die Berufungsinstanz urteilte anders.
Die Vorgeschichte: Der Angeklagte, ein 41-jähriger Ungar, war im Februar vom Amtsgericht Albstadt wegen gefährlicher Körperverletzung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden – das Gericht sah als erwiesen an, dass er am 2. Juni 2024 seine Lebensgefährtin in deren Haus in einer Albstädter Umlandgemeinde geschlagen und ihr dabei zwei Platzwunden zugefügt hatte. Eine mit einem Bambusstock an der Kalotte, die andere mit einem Fausthieb über dem Auge – auch Haare soll er ihr ausgerissen haben.