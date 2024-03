Strafprozess in Hechingen

1 Der Hammer ist gefallen, das Urteil gefällt. (Symbolfoto) Foto: Pixel-Shot - stock.adobe.com/Archiv

Ein Schöffengericht in Hechingen hat zwei frühere Gastronomen aus Albstadt wegen Hinterziehung von Steuern in sechsstelliger Höhe zu Haftstrafen verurteilt. Sie werden zur Bewährung ausgesetzt.









Die beiden Angeklagten, eine 37-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, hatten nacheinander mehrere Jahre lang ein chinesisches Restaurant in Albstadt betrieben – die Frau von 2014 bis 2017, danach ihr Ehemann – und in dieser Zeit ihre Einnahmen nur unvollständig verbucht und bewusst zu niedrig angesetzt, um Steuern zu drücken. Die Eheleute waren im Grundsatz von Anfang an geständig, konnten allerdings nicht genau angegeben, wie viel sie hinterzogen hatten – unzulängliche Buchführung war schließlich Teil des Problems. Die Steuerfahndung hatte die Steuerschuld deshalb schätzen müssen, und die entscheidende Frage war nun, ob diese Schätzung als Grundlage für eine Strafzumessung dienen konnte oder nicht.