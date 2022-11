1 Eine Schiedsrichterin ist im Bezirk Nördlicher Schwarzwald von einem Zuschauer sexistisch beleidigt worden. Der Verein muss nun eine Geldstrafe zahlen. Foto: Eibner

Im Bezirk Nördlicher Schwarzwald ist ein Vorfall bei einer Kreisliga-Partie geahndet worden. Dabei hatte ein Zuschauer einer Schiedsrichterin beleidigt.















Link kopiert

Am Ende gab es für den Verein eine Geldstrafe von 120 Euro und die Kosten des Verfahrens (15 Euro) müssen auch vom Verein übernommen werden. Die Schiedsrichterin indes, hier Anja P. genannt, wird mit der Situation sicher noch lange leben müssen. In erster Erregung wollte sie sogar die Pfeife an den Nagel hängen. Das hat sie dann, nach einer Nacht drüber schlafen, doch nicht gemacht. "Nicht wegen ein paar Idioten."

Was war passiert? Anja P. war vor ein paar Wochen im hiesigen Bezirk unterwegs, um ein Spiel in der Kreisliga zu pfeifen. Knapp 90 Minuten lang lief alles ziemlich normal ab. Dann entschied die Schiedsrichterin in der Schlussminute auf Freistoß für die Gastmannschaft. Der Freistoß führte zum Siegtor der Gäste. Das Team des Gastgebers konnte auch in der Nachspielzeit nicht mehr ausgleichen.

Keine Ordner in der Nähe

Nach dem Abpfiff begann dann ein Spießrutenlaufen gegen die Unparteiische. "Als ich vorbeilief, beleidigte mich aus der Gruppe einer der Männer, der an seinem Fahrrad stand, mit den Worten: ›Geh zurück hinter den Herd, dahin wo du hingehörst‹ und ›pfeife lieber wieder die Frauen, das wird besser sein‹. Die restlichen Männer lachten und stimmten ihm somit zu. Keiner von ihnen versuchte zu schlichten oder mir zu helfen. Ich konnte mir diese beiden Aussagen merken, es waren noch viel mehr, aber da hat meine Aufnahmefähigkeit versagt. Ordner waren, obwohl es sich abzeichnete, nach Spielende nicht bei mir. Ich fühlte mich in dieser Situation völlig hilflos und wurde durch diese Aussage als Frau diskriminiert. Den Mann ordnete ich zweifelsfrei der Heimmannschaft zu, weil er wegen dem Ergebnis frustriert und hasserfüllt wirkte", schreibt die Schiedsrichterin.

Schiedsrichterkollege unterstützt

Die Meldung, sagt sie, habe sie allerdings erst am Tag darauf gemacht. Zum einen wäre sie nach Spielende gar nicht dazu in der Lage gewesen und zum anderen wollte sie erst mal ein Nacht darüber schlafen und dann mit ihrem zuständigen Schiedsrichterobmann reden. "Die Aussagen haben mich als weibliche Schiedsrichterin sehr getroffen und mir ging es nach dem Spiel nicht gut. Ich hatte Mühe den Spielbericht am Smartphone fertig zu machen und brauchte eine ganze Zeit, um mich zu beruhigen und zu fassen. Ein Schiedsrichter, der das Spiel angeschaut hat, war in der Zeit bei mir und hat mich so lange sehr positiv betreut und mir die Zeit gegeben, mich zu fassen."

Gespräch gesucht

Der Fall beschäftigte auch den zuständigen Sportrichter nicht nur juristisch, sondern auch emotional. Deshalb suchte dieser auch das Gespräch mit Anja P., um den Sachverhalt möglichst genau abchecken zu können. Dabei hätte diese gesagt, dass sie erwartet hätte, dass sich die Ordner nach Spielende um sie gekümmert hätten.

Die Stimmung sei durch den Spielverlauf in den Schlussminuten aufgeheizt gewesen und die Ordner hätten erkennen müssen, dass sie nach Spielende Schutz brauche. Aber die Platzordner seien auf der Gegenseite des Spielfeldes gewesen. Weiter führte die Schiedsrichterin an, dass das Verhalten des Zuschauers sie so stark belastet habe, dass sie das Spiel hätte abbrechen müssen, wenn es nicht zu Ende gewesen wäre.

Verein bedauert Vorfall

Spätestens da war auch dem Sportrichter klar, dass die ganze Aktion weit über Normalmaß eines möglichen Kavaliersdeliktes hinaus gegangen war. Strafmildernd sei zu berücksichtigen, dass der Verein glaubhaft den Vorfall bedauert, sich von den Äußerungen distanziert und sich bei der Schiedsrichterin entschuldigt habe. "Wegen der unentschuldbaren Entgleisungen des Zuschauers, teilweise mitverursacht durch das nachlässige Verhalten der Platzordner, ist jedoch eine in der Höhe deutlich Geldstrafe zu verhängen“, schreibt der Sportrichter im Urteil.