Strafbefehl in Oberndorf: Mit Traktor über A81 – und was ein Konto in Litauen damit zu tun hat

Mit Traktor über A81 – und was ein Konto in Litauen damit zu tun hat

1 Ende Januar ziehen Landwirte mit Traktoren über die Autobahn Richtung Stuttgart. Es kommt zu langen Staus. (Archivfoto) Foto: Baiker

Nach den Bauernprotesten im Januar kassiert ein Landwirt einen Strafbefehl. Eine Spendenaktion für ihn führt zu einem Konto in Litauen – ein kurioser Fall.









Link kopiert



Mit dem Traktor nach Stuttgart zu den Bauernprotesten, und das über die Autobahn A 81, das kommt die Verantwortlichen nun recht teuer. So verhängte das Amtsgericht Oberndorf Strafbefehle in Höhe von 2000 Euro für einen Landwirt und seinen Mitarbeiter. Dafür sammelt die Gruppe „Rottweil steht auf“ via Telegram Spenden, doch das scheint nicht so zu zu laufen, wie man es gerne hätte.