"Putin greift unsere Freiheit und Demokratie an"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist am Montagabend in Rottweil zu Gast.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) spricht im Interview über Panzerlieferungen, den Krieg und Geschlechtergleichheit in der Regierung.















Oberndorf - Manch einer hat sie schon als neue Verteidigungsministerin gesehen, doch sie stellte früh klar: Das Amt als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags fülle sie voll aus. Und wie. Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine zeigt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann klare Kante. Am Montagabend ist sie auf Einladung der Kreis-FDP und des Landtagsabgeordneten Daniel Karrais in Rottweil zu Gast. Angesichts ihres klaren Bekenntnisses zu schweren Waffenlieferungen in die Ukraine regt sich vor Ort auch Protest. Wir haben mit der Wehrexpertin gesprochen.