Storchentag in Haslach: So trotzten alle dem Regen

Wären Störche Enten, hätten sie sich an ihrem Haslacher Ehrentag am Samstag wahrscheinlich wohlgefühlt. Denn vom frühen Morgen bis in den Nachmittag hinein regnete es unablässig. So war die Schar Kinder, die sich um 12 Uhr mit Storchenvater Alois Krafczyk an der Mühlenkapelle traf, zwar recht klein, aber mit Matschhosen, Regenjacken und Schirmen gut für das nasse Wetter gerüstet.

Auch Storchenvater Alois Krafczyk hatte den Laib Brot auf der Rückentrage – traditionell die Entlohnung für seine Mühen – mit Plastik umwickelt, damit er nicht vollkommen aufweichte. Ansonsten hielt er der Witterung ohne jegliche Hilfsmittel stand.

Nach der Andacht in der Kapelle machte sich der bunte Zug auf den Weg. Er kämpfte sich durch die Regenmassen, die sich glücklicherweise zeitweise in Nieselregen verwandelten, durchquerte Pfützen und hielt immer wieder vor Häusern an. „Heraus, heraus“, schallte es durch die Straßen.

Trotz der schlechten Witterung zeigten sich die Haslacher großzügig und belohnten die Tapferkeit der Kinder mit Orangen, Brezeln und jeder Menge Süßigkeiten. Der Storchenvater hielt die Jungen und Mädchen im Zaum und geleitete sie sicher durch die Straßen. Er sagte an, wohin und wann es weiterging. Mit seiner langen Holzstange zeigte er den Weg, stoppte den Zug und nutzte sie dann und wann auch, um allzu eifrige Kinder am Vorbeistürmen zu hindern.

Der Stock hat zudem eine praktische Zusatzfunktion: Auf ihn lassen sich wunderbar Brezeln auffädeln, die der Storchenvater nur zu gerne verteilte. Nicht nur an verschiedenen Häusern in der Innenstadt und den angrenzenden Straßen machte der Zug Halt: Auch am Rathaus wurden die Fenster geöffnet, und Verwaltungsmitarbeiter, ein Vertreter der Polizei, des Bildungszentrums, der örtlichen Presse sowie Bürgermeister Armin Hansmann selbst ließen Schokolade, Obst und Gebäck auf die Kinder herabregnen, die eifrig ihre Taschen füllten.

Da der Regen nicht nachließ, nahm die Zahl der Teilnehmer im weiteren Verlauf des Nachmittags ab, bis er schließlich am späten Nachmittag endete.

Ursprünge der Tradition

Für die Ursprünge des Storchentags gibt es zwei Theorien. Die erste greift auf eine Legende zurück, nach der die Störche einst die Stadt Haslach vor einer Hungersnot retteten: Die Bürger hatten gelobt, den Kindern einmal im Jahr etwas Gutes zu tun, falls Gott sie vor einer Ungezieferplage rettete. Störche kamen, fraßen das Getier und retteten die Ernte. Die zweite Theorie nimmt an, dass die Haslacheden Storch als Frühlingsboten begrüßen und dabei die restliche Wintervorräte den Kindern schenken.

