Storchentag in Haslach: So trotzten alle dem Regen

Dauerregen statt Frühlingssonne: Beim Haslacher Storchentag trotzten Kinder und Storchenvater Alois Krafczyk dem Wetter.
Wären Störche Enten, hätten sie sich an ihrem Haslacher Ehrentag am Samstag wahrscheinlich wohlgefühlt. Denn vom frühen Morgen bis in den Nachmittag hinein regnete es unablässig. So war die Schar Kinder, die sich um 12 Uhr mit Storchenvater Alois Krafczyk an der Mühlenkapelle traf, zwar recht klein, aber mit Matschhosen, Regenjacken und Schirmen gut für das nasse Wetter gerüstet.