Storchennest in Hausach: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

1 So sah das Storchennest auf der Hausacher Stadtkirche noch im vergangenen April aus. Foto: Reinhard

Nach dem unerlaubten Entfernen des Storchennestes, das ein Storchenpaar auf dem Kamin der Hausacher Stadtkirche zu bauen begonnen hatte, ist bei der Staatsanwaltschaft Offenburg eine Anzeige eingegangen.









Link kopiert



Das Vogeldrama hatte im März die Hausacher tief bewegt: Seit 2020 nisten auf dem Kamin der Hausacher Stadtkirche Störche. Nachdem sie im ersten Jahr dort noch in Ruhe ihre Jungen aufziehen durften, versuchte die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit Experten immer wieder, die Vögel mit verschiedenen Konstruktionen am Nestbau zu hindern, damit der Kamin genutzt werden konnte. Doch die Störche waren hartnäckig und ließen sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Ein erneuter Versuch wurde im Herbst 2023 gestartet. Das verlassene Nest wurde abgeräumt und die Gemeinde gab eine noch effektivere Konstruktion in Auftrag. Doch bevor diese angebracht worden war, war der Storch schon wieder aus dem Winterquartier zurückgekehrt und begann, wie in den Jahren zuvor, mit dem Nestbau. Bei der Montage der neuen Konstruktion wurde das begonnene Nest abgeräumt.