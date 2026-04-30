Stolz trotz Pokal-Aus: Holzhausen verabschiedet sich erhobenen Hauptes

Der Fokus des FC Holzhausen richtet sich nach dem verdienten Ausscheiden im WFV-Pokal nun auf den Schlussspurt in der Verbandsliga.
„An so einem Tag muss alles passen – das war uns vorher klar“, sagte Holzhausens Cheftrainer Daniel Seemann nach dem Abpfiff des Pokal-Duells mit den Stuttgarter Kickers. „Nach dem 1:1 hatte ich kurz das Gefühl, dass heute dieser Tag sein kann“, gab der 34-Jährige einen Einblick in seine Gefühlswelt nach dem Ausgleichstreffer durch Enrico Huss zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff. In den folgenden 55 Minuten wurde jedoch deutlich: Es war nicht „dieser Tag“.