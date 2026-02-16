Stolpersteine in Efringen-Kirchen: Neun Opfern der Nationalsozialisten in Efringen-Kirchen gedenken

Neun neue Stolpersteine will der Arbeitskreis in der ersten Jahreshälfte in Efringen-Kirchen verlegen. Ein weiterer Termin ist für November geplant.
Der Arbeitskreis Stolpersteine plant gleich zwei Termine für Verlegungen neuer Steine in Efringen-Kirchen. Der erste Termin werde nach Absprache mit dem Bauhof, der die Vorarbeiten leistet, in der ersten Jahreshälfte, der zweite um den 9.November herum liegen, berichtete Marion Caspers-Merk als Sprecherin des Arbeitskreises. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich zur Besprechung der Jahresplanung in der Kulturscheune in Kleinkems getroffen.