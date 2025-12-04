Störung in Brigachtal: Vorbildliche Hilfe von Aquavilla

Zu den jüngsten Betriebsstörungen der Wasserversorgung in Brigachtal hat unser Leser Paul-Thomas Weich eine Meinung.
In den vergangenen Tagen wurde in öffentlichen Diskussionen der Eindruck erweckt, die Firma Aquavilla GmbH, welche von der Gemeinde Brigachtal mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung beauftragt wurde, trage die Verantwortung für die jüngsten Betriebsstörungen in der Wasserversorgung von Brigachtal. Dies ist aber nicht der Fall, stellt die Gemeindeverwaltung klar. Richtig so!