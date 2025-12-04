Störung in Brigachtal: Vorbildliche Hilfe von Aquavilla

Zu den jüngsten Betriebsstörungen der Wasserversorgung in Brigachtal hat unser Leser Paul-Thomas Weich eine Meinung.

In den vergangenen Tagen wurde in öffentlichen Diskussionen der Eindruck erweckt, die Firma Aquavilla GmbH, welche von der Gemeinde Brigachtal mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung beauftragt wurde, trage die Verantwortung für die jüngsten Betriebsstörungen in der Wasserversorgung von Brigachtal. Dies ist aber nicht der Fall, stellt die Gemeindeverwaltung klar. Richtig so!

Die öffentliche Wasserversorgung ist jedoch eine Pflichtaufgabe der Gemeinden, die diese Aufgaben oft an kommunale Wasserversorgungsunternehmen (wie Stadtwerke), Zweckverbände oder Eigenbetriebe übertragen. Die Gemeinde Brigachtal hat dazu einen Eigenbetrieb errichtet. Sie ist also letztendlich für die Wasserversorgung verantwortlich.

Der Bürger hat keinen Vertrag mit Aquavilla, bei Störungen wendet er sich also an die Gemeinde.

Die Unternehmen Aquavilla und Kloker haben vor kurzem die Reparatur eines Lecks im Kandelweg in einer mehr als zwölfstündigen Aktion unter widrigsten Wetterbedingungen vorbildlich vorgenommen.

Weil zwei Tage nach der Reparatur in unser Haus im Kandelweg so genanntes „Weißwasser“ (zu viel Luft im Wasser) geliefert wurde, schrieb ich deswegen die Gemeinde an und bekam bis heute, zwei Wochen danach, keinerlei Antwort. Verantwortung?

Nach Kontaktaufnahme mit Aquavilla hat das Unternehmen dagegen sofort am nächsten Werktag gehandelt, die Straßenleitung und sogar im Haus die Wasserleitung gespült, das Problem gelöst. Leider ein typisches Verhalten der Gemeinde, dagegen vorbildlich vom Unternehmen.

