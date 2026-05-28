Aufgrund einer Stellwerksstörung in Niedersachsen wurden längere Beeinträchtigungen auf der wichtigen Strecke zwischen Berlin und Hamburg befürchtet. Am Morgen kommt aber schon eine gute Nachricht.
Lüneburg - Die Störung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist behoben. Der Bahnverkehr rolle wieder uneingeschränkt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk bei Deutsch Evern nahe Lüneburg konnten ihm zufolge in den frühen Morgenstunden früher als geplant abgeschlossen werden.