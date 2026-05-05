Störfälle besser kommunizieren: Fischingen unterstützt Tras-Resolution für Schweizer Atomkraftwerke

Fischingen bleibt nicht nur Mitglied im Trinationalen Atomschutzverband (Tras), sondern unterstützt auch dessen Resolution zu den Schweizer Meilern in Grenznähe.
Auch Fischingen hatte sich vor vielen Jahren dem Trinationalen Atomschutzverband (Tras) angeschlossen, der sich für die Stilllegung des störanfälligen elsässischen Kernkraftwerkes Fessenheim einsetzte. Auch nachdem dieses Ziel erreicht worden sei, bleibe der Verband „fleißig tätig“ und kämpfe weiter für die Reduzierung nuklearer Risiken in der Region, schilderte Bürgermeister Axel Moick im Gemeinderat.