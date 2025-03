Anzeige Große Fahrradschau beim Fahrrad Center Leicht zum Frühjahrsauftakt

Mit dem bevorstehenden Frühling beginnt auch die Fahrradsaison. Passend dazu lädt Fahrrad Leicht in Vöhringen am Samstag und Sonntag, 29. und 30. März, zur großen Frühjahrsschau ein. Es gibt zahlreiche Sonderangebote und Rabatte sowie am Samstag die beliebte Gebrauchtfahrrad-Börse.