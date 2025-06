Störche in Bad Dürrheim

1 In Sunthausen haben in diesem Jahr beim Storchennachwuchs nur zwei von vier Störchen überlebt. Das Nest wird immer höher und schlammiger. Foto: Gabriele Schäfer Jedes Jahr liegt der Erfolg und der Misserfolg der Storchenpaare ganz nah beieinander. So auch in diesem Jahr.







Seinen Angaben nach brüten die Störche auf Bad Dürrheimer Gemarkung in der Kernstadt selbst, in Biesingen, Oberbaldingen, Unterbaldingen, Hochemmingen und Sunthausen in je einem Nest hoch oben über den Ortschaften.