Störche im Kinzigtal: So war die Brutsaison 2025

In dieser Brutsaison haben die Vögel im Kinzigtal nicht mehr als zwei Junge pro Nest groß gezogen. Dafür gibt es laut dem Experten Rudi Allgaier Gründe.
Nach zwei schwierigen Jahren – die Hitze kostete 2023 viele Jungtiere das Leben, 2024 sind viele erfroren – sind die Störche im Kinzigtal vorsichtiger geworden. In diesem Jahr habe sie wenige Eier gelegt und damit auch weniger Junge groß gezogen, wie Storchenbeauftragter Rudi Allgaier im Gespräch mit unserer Redaktion die Brutsaison zusammenfasst. 51 geschlüpfte Junge habe es demnach zwischen Ortenberg und Hausach gegeben, sechs Jungstörche seien gestorben.