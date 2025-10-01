Störche im Kinzigtal: So war die Brutsaison 2025

In dieser Brutsaison haben die Vögel im Kinzigtal nicht mehr als zwei Junge pro Nest groß gezogen. Dafür gibt es laut dem Experten Rudi Allgaier Gründe.

Nach zwei schwierigen Jahren – die Hitze kostete 2023 viele Jungtiere das Leben, 2024 sind viele erfroren – sind die Störche im Kinzigtal vorsichtiger geworden. In diesem Jahr habe sie wenige Eier gelegt und damit auch weniger Junge groß gezogen, wie Storchenbeauftragter Rudi Allgaier im Gespräch mit unserer Redaktion die Brutsaison zusammenfasst. 51 geschlüpfte Junge habe es demnach zwischen Ortenberg und Hausach gegeben, sechs Jungstörche seien gestorben.

In Hausach-Dorf auf der Dorfkirche sind fünf Störche aus fünf Nestern flügge geworden, in Hausach-Stadt, also in den fünf Nestern auf der Stadtkirche und dem auf dem Rathaus, sind sechs Küken aus vier Horsten groß gezogen worden. Das Küken, das aus einem der Nester fiel oder womöglich auch von seinen Eltern hinaus geworfen wurde und welches die Feuerwehr aus dem Schneegitter auf dem Dach der Kirche retten müsse (wir haben berichtet), sei nach seinem Aufenthalt in der Vogelstation in Reute erfolgreich mit 53 Artgenossen ausgewildert worden, berichtet Allgaier erfreut.

Auf der Stadtkirche haben die Störche vor allem auf den Wasserspeiern gebrütet. „Drei der vier waren besetzt“, so Allgaier, „aber die werden wohl noch abgeräumt“, berichtet Allgaier. Die Nester seien statisch nicht sicher und schwer. „Sie können schon mal leicht eine halbe Tonne wiegen und wenn da eins runter fällt, wird das gefährlich.“ Dass wie bei dem Horst auf dem Kamin die Nester auf den Speiern jedes Jahr entfernt werden müssen, sei jedoch „kein gutes Ziel“, zumal sich andeute, dass die Artenschutz-Gesetze in den kommenden Jahre weiter verschärft würden. Die beiden Ersatznester, die nach dem Abräumen der Kamin-Nester angeboten wurden, seien leer geblieben.

Ebenfalls aus Sicherheitsgründen war das Nest der Fischerbacher von einem Strommast entfern worden.

Es wird sich zeigen, ob auch in diesem Jahr Störche über den Winter bleiben werden

Das habe die Störche aber nicht davon abgehalten, in diesem Jahr ihren Horst einfach wieder aufzubauen, zu brüten und erfolgreich zwei Junge groß zu ziehen. Ob die Fischerbacher Vögel wie im vergangenen Jahr zum ersten Mal geschehen, auch in diesem Winter im Kinzigtal bleiben und nicht in den Süden ziehen werden, müsse sich noch zeigen, meint der Storchenexperte. Seiner Erfahrung nach gebe es auch Störche, die anfangs an ihrem Brutort überwintern, aber bei einer Verschlechterung der Bedingungen auch erst im Winter losfliegen oder einen kurzen Abstecher in wärmere Gebiete machen.

Die beiden Haslacher Störche, die im Gegensatz zu denen in Hausach, keine Artgenossen in der Nähe dulden und ihr Nest auf der Stadtkirche vehement gegen solche verteidigen, haben in diesem zwei Jungstörche aufgezogen. Allerdings gab es 2025 in nächster Nachbarschaft Storchennachwuchs: Beim Gartencenter Göppert hat ein Paar einen Horst auf einem Mast errichtet und dort ein Junges durchgebracht.

Beim Bollenbacher Tiergehege war aber keine Brut erfolgreich. Nachdem dort zwei Paare um einen Nistplatz gekämpft hatten und dabei Eier zu Bruch gingen, startete kein Storch einen neuen Versuch. Die Steinacher Störche zogen in einem Nest ein Junges auf. Fünf Junge aus drei Nestern sowie sechs aus drei und zwei aus einem Horst sind die Bilanz in Biberach, Gengenbach und Ohlsbach.

„Im Schnitt gab es in der Brutsaison 2025 im Kinzigtal also 1,33 Junge pro Horst“, rechnet Allgaier vor. „Das ist nicht überwältigend, aber auch nicht schlecht.“ Auffallend sei, dass in keinem der Horste mehr als zwei Küken versorgt wurden. Das führt er auf die vorangegangenen beiden schlechten Jahre zurück sowie auf den Umstand, dass die Störche in Hausach in Kolonien brüten. „Wenn in der Nähe viele Störche Junge versorgen müssen, bekommen sie nicht viele Küken, damit die Nahrung ausreicht“, erklärt der Vogelexperte.

Damit sei auch die Befürchtung, viele Störche würden die Landschaft „leer räumen“, unbegründet. Auch dass die Tiere zur Plage würden, sei nicht nachvollziehbar. „70 Prozent der flügge gewordenen Störche überleben ihr erstes Jahr nicht“, weiß er.

Übersicht

Hausach-Dorf: fünf Junge aus fünf Nestern

Hausach-Stadt:

sechs Junge aus vier Nestern

Fischerbach:

zwei Junge aus einem Nest

Haslach, Kirche:

zwei Junge aus einem Nest

Haslach, Göppert:

ein Junges aus einem Nest

Steinach:

ein Junges aus einem Nest