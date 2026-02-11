Störche im Kinzigtal: Darum beginnt die Saison früh

Sie sind wieder da.Im Kinzigtal klappern einige Störche wieder. In Haslach ist das Paar pünktlich zum Storchentag heimgekehrt. Manche Artgenossen waren gar nicht weg.
Storchenbeauftragter Rudi Allgaier aus Haslach hat die Vögel im Kinzigtal im Blick – und er weiß: Auch in diesem Jahr hat sich das Fischerbacher Storchenpaar entschieden, die alljährliche Reise in den Süden ausfallen zu lassen. Seit vergangenem Jahr sind sie keine Zugvögel mehr und haben den Winter hier im Kinzigtal verbracht. Damit sind sie nicht die Einzigen.