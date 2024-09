Stöckerkopf in Baiersbronn: Nächster Rückschlag - Berghütte mit Chalets gescheitert

Stöckerkopf in Baiersbronn

1 Die Bewirtschaftung des Stöckerkopfs bleibt eine Herausforderung für die Gemeinde Baiersbronn. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

Die Gemeinde und die Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH beenden das Projekt zur Reaktivierung des Baiersbronner Hausbergs. Für die geplante Gastronomie und Hotellerie wurde kein Betreiber gefunden – trotz intensiver Bemühungen, wie es heißt.









Link kopiert



Nach ausführlichen Beratungen, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung, hätten beide Parteien einvernehmlich entschieden, die ursprünglichen Pläne für eine moderne Berghütte mit angeschlossenen Chalets nicht weiterzuverfolgen. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH bleibe jedoch bestehen, „um künftige Potenziale in Baiersbronn zu evaluieren“, heißt es weiter.