Die Bewirtung der Glasmännlehütte auf dem Baiersbronner Stöckerkopf geht in die nächste Runde. Diesmal übernimmt der Drachen- und Gleitschirmflugverein die Bewirtung.

Der Drachen- und Gleitschirmflugverein Baiersbronn bewirtet am Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr die Glasmännlehütte auf dem Stöckerkopf. Als besonderes kulinarisches Schmankerl wird der Verein das vom Flecka-Fescht bekannte „Drachenfutter“ anbieten.

Die Mitglieder des Vereins stehen auch für Fragen rund ums Gleitschirmfliegen zur Verfügung. Bei guten Flugbedingungen stehen Tandemflüge auf dem Programm. Ein Shuttleverkehr ist eingerichtet.

Seit Anfang August bewirten verschiedene Vereine an Sonntagen die Glasmännlehütte auf dem Baiersbronner Hausberg. Noch bis 6. Oktober läuft die Bewirtungsinitiative der Vereine unter der Schirmherrschaft der Bürgermeinschaft Baiersbronn an Sonn- und Feiertagen.

Derweil haben sich die Pläne der Gemeinde Baiersbronn und der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH zur Reaktivierung des Hausbergs mit einer modernen Berghütte mit angeschlossenen Chalets inzwischen zerschlagen. Darüber hatte die Gemeinde in dieser Woche in einer Mitteilung informiert, in der sie ausdrücklich den Vereinen für deren Engagement gedankt hat.

Trotz intensiver Bemühungen war kein Betreiber für die geplante Gastronomie und Hotellerie gefunden worden.