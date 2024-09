Der Flohmarkt in der Europa-Park-Gärtnerei geht in eine neue Runde

1 Die Gärtnerei des Europa-Park bietet viel Platz für Flohmarkt-Stände. Foto: Rein

Die Benefiz-Veranstaltung findet vom 5. bis 6. Oktober in Rust statt.









Der Charity Flohmarkt des Europa-Park geht am Wochenende des 5. und 6. Oktober in die 13. Runde. Trödel-Liebhaber dürfen wieder in der über 1000 Quadratmeter großen Gärtnerei außerhalb des Freizeitparks auf Schnäppchenjagd gehen, heißt es in der Pressemitteilung des Europa-Park.