Stöbern möglich: Schramberger Basar mit Kinderkleidern

1 Es kann ausgiebig gestöbert werden. Foto: Kolpingsfamilie Ein Kinderbasar in Schramberg steht an. Zehn Prozent der Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.







Link kopiert



Gut sortiert in die kalte Jahreszeit – zum zweiten „Basar rund ums Kind“ am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Marienheim lädt die Kolpingsfamilie Schramberg ein. Im Fokus steht Herbst- und Winterkleidung wie warme Jacken, Schneeanzüge, Mützen, Stiefel und vieles mehr – übersichtlich nach Größen sortiert bis Größe 134. Neben Kleidung gibt es auch eine Auswahl an Spielzeug, Schwangerschaftsbedarf und Babyzubehör. Für den süßen Genuss danach steht ein Kuchenverkauf zum Mitnehmen bereit. Zehn Prozent der Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.