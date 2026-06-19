Stöbern im ganzen Ort: Dorfflohmarkt in Oberschopfheim feiert Premiere

Erstmals wird es in Oberschopfheim am Samstag, 27. Juni, einen Dorfflohmarkt geben. Nicht zentral auf Rathausplatz, der eigene Hof oder Garten wird zum Treffpunkt.

Organisiert wird der erste Dorfflohmarkt, der am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 17 Uhr stattfindet, von Maria Röderer. An ihrer Seite hat sie Ortsvorsteher Michael Jäckle, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat. „Ich freue mich riesig, wenn in unserem Ort etwas geht und vor allem, wenn Menschen wie Maria Röderer, Eigeninitiative zeigen“, erklärt Ortsvorsteher Jäckle gegenüber unserer Redaktion. Als Röderer mit diesem Vorhaben für Oberschopfheim angeklopft habe, sei Jäckle ebenfalls Feuer und Flamme gewesen und unterstütze nun nur zu gern diese Idee und deren Umsetzung für die Bevölkerung.

Über sich und ihre Initiative sagt die 33-Jährige fröhlich: „Flohmärkte sind einfach mein Ding.“ Selbst stöbere sie für ihr Leben gern auf Märkten in der Region.

Diese Form des Dorfflohmarktes kannte sie bisher nur aus Altdorf. Kurzum dachte sie sich: „Das müsste doch auch in Oberschopfheim möglich sein.“ Lange blieb es nicht bei der Idee. Schnell wurde diese in die Tat umgesetzt und erst einmal in ihrem Freundeskreis und in den Vereinen nachgefragt, ob es Menschen gebe, die mitmachen. Viele machen mit. Bislang haben sich insgesamt 24 Oberschopfheimer angemeldet, um auf dem eigenen Hof ihre Secondhandwaren anzubieten.

Abends ist das Feuerwehrfest in Oberschopfheim

Röderer spricht auch von einem weiteren Antrieb: „Ich möchte etwas für die Menschen und das Dorf machen.“ Konkret in die Planungen ging es nach dem Gespräch mit Ortsvorsteher Jäckle. In ihm hatte sie sofort einen Fürsprecher an ihrer Seite.

Angeboten wird in den Höfen Kleidung, Dekoartikel, Kindersachen und einfach nur schöner Krimskrams. Jeder Besucher dürfe sich überraschen lassen. Auch Röderer hat in ihrem Hof einen Stand gerichtet. Oft schließen sich einige Freundinnen zusammen, weiß die 33-Jährige. Ihre Energie ist grenzenlos und die Freude dieses Ereignis für die Oberschopfheimer zu organisieren, steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Röderer hat bereits den Frauenflohmarkt organisiert

Gemeinsam mit Frauen aus dem Turnverein und der Frauengemeinschaft Oberschopfheim hat sie im vergangenen Jahr auch den ersten Frauenflohmarkt in der Turnhalle des TVO mit einem Team organisiert. „Es macht einfach nur Spaß“, so Röderer schlicht. Ihr tue diese Form der Gemeinschaft und lebendige Energie, die in etwas Nützlichem für die Menschen fließen kann, einfach nur gut. Dabei wollte sie gar nicht, dass dieser Dorfflohmarkt mit ihrer Person so sehr in Verbindung stehe. Vielmehr ist es der Gedanke, im Ort Menschen zusammenzubringen. An diesem Tag ist Abends das Feuerwehrfest in Oberschopfheim. Das Glück über diese Form von Gemeinschaft ließe sich die später bei einem gemeinsamen Essen und einem Gläschen Sekt in der Meiersmattstraße feiern, so Röderer.

Diese Höfe machen mit

Nach Lust und Laune gestöbert werden kann beim Dorfflohmarkt am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 17 Uhr in folgenden Straßen in ganz Oberschopfheim: Schulstraße 8, Spielbergstraße 9, Müller-Thurgau-Straße 5, 6,12, 16, Auerbachstraße 5a (Holzplatz), Kirchenriedstraße 7, Lahrstraße 7, Pfarrer-Schwab-Weg 3, Diersburger Straße 29, Bergstraße 8, 15, Bundesstraße 8, Oberschopfheimer Hauptstraße 60, Kirchgasse 3a, 5, 7, Hebelstraße 10, Leutkirchstraße 4, Hoh-Erle-Weg 27 und Oberdorfstraße 17.