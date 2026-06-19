Stöbern im ganzen Ort: Dorfflohmarkt in Oberschopfheim feiert Premiere

Erstmals wird es in Oberschopfheim am Samstag, 27. Juni, einen Dorfflohmarkt geben. Nicht zentral auf Rathausplatz, der eigene Hof oder Garten wird zum Treffpunkt.
Organisiert wird der erste Dorfflohmarkt, der am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 17 Uhr stattfindet, von Maria Röderer. An ihrer Seite hat sie Ortsvorsteher Michael Jäckle, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat. „Ich freue mich riesig, wenn in unserem Ort etwas geht und vor allem, wenn Menschen wie Maria Röderer, Eigeninitiative zeigen“, erklärt Ortsvorsteher Jäckle gegenüber unserer Redaktion. Als Röderer mit diesem Vorhaben für Oberschopfheim angeklopft habe, sei Jäckle ebenfalls Feuer und Flamme gewesen und unterstütze nun nur zu gern diese Idee und deren Umsetzung für die Bevölkerung.