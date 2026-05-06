Noch vor wenigen Wochen drohte die Saison für Kai Havertz und den FC Arsenal in einer weiteren Enttäuschung zu enden. Drei Spiele genügten, um die Stimmung zu drehen. Feiern die Londoner zu früh?
London - Man hätte glauben können, der FC Arsenal habe bereits eine Trophäe gewonnen. Kai Havertz sprintete im Leibchen auf den Platz, um mit seinen Teamkollegen zu feiern. Siegtorschütze Bukayo Saka sackte zusammen, Spieler lagen sich in den Armen und Trainer Mikel Arteta tanzte auf dem Rasen. Das sonst eher nüchterne Emirates-Stadion verwandelte sich in eine Party-Arena.