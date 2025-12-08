Stimmungsvolles Adventswochenende: Darum trotzte der Hausacher Weihnachtsmarkt dem Regen

Nach dem stillen Auftakt zu Ehren des verstorbenen Erwin Moser entwickelte der Hausacher Weihnachtsmarkt rasch seine gewohnte Lebendigkeit.
Erstmals in der Geschichte des Weihnachtsmarkts begann dieser mit einer Gedenkminute. Bürgermeister Wolfgang Hermann würdigte bei der Eröffnung des Markts im gut besuchten Weihnachtswald die Verdienste von Erwin Moser, den „Anpacker, Ideengeber und Mutmacher“, der sich mit ganzem Herzen für Hausach, für die Kinder der Region eingesetzt und die Stadt geprägt habe wie nur wenige. Auf der Waldbühne war eine Gedenkstätte für den am ersten Adventssonntag Verstorbenen eingerichtet worden.