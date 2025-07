Nach der feierlichen Zeugnisübergabe wurden auf der Abifeier am vergangenen Wochenende die Besten für ganz besondere Leistungen geehrt, wie die Schule mitteilt.

Den Max-Planck-Preis für das beste Gesamtergebnis (Durchschnitt von 1,0) ging an Nick Beratz (829 Punkte). Den Preis der Schule für besonders gute Leistungen erhielten Colin Schnurr (1,0), Diana Andreea Istrate (1,2), Angelina Nadan (1,3), Hanna zur Linde (1,3), Adrian König (1,3), Marlene Kaderlin (1,4), Lukas Wahler (1,4), Bence Kósa (1,5) und Zoe Kautz (1,5).

Lesen Sie auch

Der Herrenknecht-Preis für herausragende Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften ging laut Pressemitteilung an Colin Schnurr, ebenso wie der Ferry-Porsche-Preis. Zudem freut sich Schnurr über den Buchpreis der Deutschen physikalischen Gesellschaft – verbunden mit einer kostenlosen einjährigen Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft – für besonders gute Leistungen im Fach Physik und über den Buchpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Den Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft – verbunden mit einer kostenlosen einjährigen Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft – für besonders gute Leistungen im Fach Physik erhielt Nick Beratz.

Unsere Empfehlung für Sie Erfolgreiche Absolventen in Lahr Neben dem Beruf den Abschluss gemeistert Fünf Schüler haben am Lahrer Abendgymnasium ihr Abitur bestanden. Auf einer Feier wurde ihre Leistungsbereitschaft gelobt.

Den Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung erhielt Nick Beratz, den Preis des Elternbeirats Sinja Gießler. Über den Preis des Preis des Vereins der Freunde des Max-Planck-Gymnasiums für Soziales Engagement freut sich Angelina Nadan, der Preis des Freundeskreises Lahr-Alajuela für besonders gute Leistungen im Fach Spanisch ging derweil an Diana Andreea Istrate.

Auch der Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe für die beste Leistung im Fach Deutsch (inklusive fünfjähriger Mitgliedschaft) wurde vergeben, dieser ging an Lilith Krumm. Den Hebel-Preis, gestiftet von der Buchhandlung Schwab für sehr gute Leistungen im Fach Deutsch, erhielt Alexa Erb. Zoe Kautz erhielt den Bundespreis „Jugend und Wirtschaft“ für herausragende Leistung im Bereich Nachwuchsjournalismus, verliehen durch die FAZ Frankfurt.

Unsere Empfehlung für Sie Feier an Gewerblicher Schule Fünf Schüler in Lahr für besondere Leistungen prämiert Insgesamt 70 Schüler haben an den Abschlussprüfungen der Gewerblichen Schule teilgenommen.

Den Schulpreis Wirtschaft für herausragende Leistung im Fach Wirtschaft nahm Lukas Wahler mit nach Hause, den Preis des Verbandes deutscher Historiker für hervorragende Leistung im Leistungsfach Geschichte Marlene Kaderlin. Der Preis der evangelischen Landeskirche Baden für vorzügliche Leistungen im Basisfach evangelische Religion verdiente sich ebenso Marlene Kaderlin. Der Kurt-Salomon-Maier-Geschichtspreis für herausragende Leistung im Basisfach Geschichte, gestiftet vom Freundeskreis der Synagoge Kippenheim, ging an Hanna Zur Linde. Für eine hervorragende Leistung im Fach Geographie erhielt Janis Mauch den Preis des Verbandes deutscher Schulgeographen, die Maul-Medaille für hervorragende Leistung im Fach Sport ging an Nick Anthony Beratz.

Die Schule gratuliert allen Abiturienten zum bestandenen Abitur und wünscht alles Gute für den weiteren Lebensweg nach der Schule.

Fachpreise

Auch der Fachpreis der Schule wurde auf der Abschlussveranstaltung vergeben – und zwar nach bestimmten Leistungs- und Mitarbeitskriterien, wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt. Für das Fach Englisch ging er an Angelina Nadan, für Kunst an Carla Wichmann. Im Fach Gemeinschaftskunde sicherte sich derweil Hanna Zur Linde den Preis, in Biologie war Adrian König erfolgreich.