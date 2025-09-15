Kommunalwahlen in NRW: Darf Merz sich freuen?

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen wirken sich auch auf die Politik in Berlin aus. Was das Ergebnis für die Bundesregierung bedeutet – ein Überblick in Fragen und Antworten.
In keinem anderen Bundesland wohnen mehr Menschen als in Nordrhein-Westfalen – 18 Millionen, das ist mehr als ein Fünftel aller Deutschen. Wie die abstimmen, wirkt sich bundesweit aus – weshalb die Kommunalwahlen, die dort am Wochenende stattgefunden haben, nun auch die Bundespolitik in Berlin beschäftigen. Zumal es die ersten großen Wahlen nach Antritt der neuen Bundesregierung waren. Wie der Stimmungstest ausgefallen ist und was das für die Parteien bedeutet: ein Überblick.