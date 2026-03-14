Stimmung kurz vor dem Start: Sulzerin startet bald ihren Ultra-Marathon nach Istanbul

Nazli Hacibayramoglu erfüllt sich an ihrem 50. Geburtstag einen Traum. Sie startet von Bergfelden ihren Ultra-Marathon nach Istanbul. So ist ihre Stimmung kurz vor dem Lauf.
Bald ist es soweit: Die Sulzerin kann sich ihren großen Traum erfüllen. Nach fast zwei Jahren Planung bricht Nazli Hacibayramoglu an ihrem 50. Geburtstag zu ihrer großen Reise auf. In 43 Tagen wird die ambitionierte Sportlerin 2216 Kilometer von Sulz bis nach Istanbul laufen. Dabei durchquert sie acht Länder: Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Griechenland und die Türkei. Unsere Redaktion erkundigte sich nach der Stimmung kurz vor dem großen Tag. Ist sie schon nervös?