Michael Schulte war zweifellos das Zugpferd des diesjährigen 3-Länder-Stadt-Festivals (3LSF) in Weil am Rhein.

Schon früh drängte sich alles vor der Hauptbühne auf dem Rathausplatz. Die guten Plätzen waren begehrt. „Wir sind extra aus Stuttgart hergefahren!“, erzählten drei junge Frauen, die schon länger auf den Auftritt von Michael Schulte vor der Bühne warteten und zum ersten Mal in Weil waren.

Im bunt gemischten Publikum fanden sich Menschen aller Altersgruppen, einschließlich etlicher Kinder mit Stöpseln in den Ohren. Schultes voller Tourkalender zeigt, wie gefragt er mittlerweile ist: Das Konzert in Weil am Rhein lag zwischen einem Auftritt in Pforzheim am Freitag und einem in Husum am Sonntag.

Von Strapazen war dem gebürtigen Eckernförder und seiner Band aber nichts anzumerken. Im Gegenteil – die Musiker schienen bestens aufgelegt, das Publikum auf eine ebenso emotionale wie stilistisch abwechslungsreiche Reise durch melancholische Balladen und Rocknummern mitzunehmen.

Die Arme gehen hoch

Schon bei den Stücken „Better Me“, „Back To The Start“ und „Keep Me Up“ brandete Jubel im Publikum auf und die Arme gingen in die Höhe. Eineinhalb Stunden lang spielte Michael Schulte mit seiner Band einen bekannten Song nach dem nächsten.

„Remember Me“ – so auch der Titel seines aktuellen Albums – habe er seinen beiden Söhnen und seinem Vater gewidmet, erzählte er. Dass der Weg zum Erfolg von „Highs & Lows“ geprägt war, wie sein Album aus dem Jahr 2019 heißt, räumte der Singer-Songwriter freimütig ein, bevor er den Titel „Falling Apart“ servierte. Von dem Song hätten ihm anfangs viele abgeraten, überhaupt sahen die Karriereaussichten zu dem Zeitpunkt düster aus: „Damals wären wahrscheinlich fünf Leute hier gewesen.“ Mittlerweile ist der Song allein bei Spotify fast 250 Millionen Mal gestreamt worden. „Das zeigt, dass ihr auch mal auf euer Herz hören dürft“, empfahl Schulte seinen Fans.

Atmosphäre mit Lichtern

Als es dunkel wurde, gingen die Handy-Taschenlampen an und Hunderte von Zuhörern sangen mit. „Darauf habe ich gewartet“, strahlte eine Besucherin, als Schulte schließlich die ersten Takte von „You Let Me Walk Alone“ spielte – dem Song, mit dem er Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vertrat und damit den vierten Platz erreichte.

Besucher feiern die Lieder

Aber auch die aktuelleren Songs wurden von den Zuhörern gefeiert, darunter „Afterlife“, bei dem das Publikum in zwei Mitsing-Chöre aufgeteilt wurde und inbrünstig „Ooh oooh ooh“ schmetterte. Mit „More To This Life“ brachte Schulte einen weiteren Mitsinghit – geschrieben hat er ihn mit seinem langjährigen guten Freund und früheren Mitbewohner Max Giesinger.

Michael Schulte beherrschte das Zusammenspiel mit den Zuschauern. Foto: Veronika Zettler

Nach den Zugaben verließen die Besucher den Rathausplatz gegen 22 Uhr begeistert – ein gelungener Ausklang des Festivals, der an den Ständen der Vereine noch weiter ging.