„Wir wollen auch den Jungen zeigen, wie toll Blechblasmusik ist“, stellt Alex von der Band Blechstreet Boys seine Mission beim 51. Frühlingsfest vor. Auf der Vollmaringer Lachawies ließen sich am Samstagabend rund 900 Gäste davon überzeugen.

„Schwereloooos“ erklingt es aus dem Vollmaringer Festzelt und rechts und links von Vollmaringen zucken am Samstag vor Mitternacht die Blitze. Die Unwetter-Warnung gibt Matthias Finkbeiner, einer der Musikverein-Vorsitzenden, über das Mikro durch.

Doch das Unwetter zieht an Vollmaringen vorbei. Nicht mal der Regen ist im Zelt zu hören, denn die Gäste tanzen zu der Musikvielfalt von den Blechstreet Boys aus Bamberg.

„Wir zeigen, dass Blasmusik so vielseitig ist“

Alex an der Trompete freut sich besonders auf seine Lieblingslieder wie „Malle du bist wunderbar“ oder „Supergeile Blasmusik“. „Das haben wir nach Corona mit den Dorfrockern aufgenommen“, erinnert sich der 31-Jährige zurück. Als Gründungsmitglied der Blechstreet Boys, vor 13 Jahren, möchte er vor allem jungen Menschen die Liebe zur Blasmusik nahebringen. „Wir zeigen, dass Blasmusik so vielseitig ist, ob Party- oder symphonische Blasmusik – es ist so viel möglich“, beschreibt der Blasmusik-Fan und fügt hinzu: „Wir kennen uns schon ewig, daher ist es für uns immer wieder wie ein Klassenausflug.“

Zwar seien während des Studiums immer mal wieder ein paar Team-Mitglieder der Blechstreet Boys zeitweise weggewesen, die Band hat jedoch sieben Gründungsmitglieder unter den neun Musikern mit Sängerin Eva. Ob Matthias am Schlagzeug, Sebastian an der Tuba und Helikon, Christian und Johannes an der Posaune, Kilian und Alex an der Trompete, Tim an der Gitarre sowie die beiden Sänger Daniel und Eva – alle haben den klassischen Musikverein-Weg eingeschlagen. Mit der Blockflöte begonnen und dann zum Hauptinstrument gewechselt, haben die Musiker alle die Vereins-Gemeinschaft erlebt.

„Fröhliche Gesichter und viele Tanzende“

Das gefiel auch den Vollmaringer Musikanten, weshalb diese die Blechbrass-Band zum ersten Mal nach Vollmaringen holte. Mit einem sehr guten Kartenverkauf und einer guten Resonanz an der Abendkasse zeigten sich die Organisatoren rund um Matthias Finkbeiner mehr als zufrieden: „Wenn ich in die Menge schaue, dann sehe ich fröhliche Gesichter und viele Tanzende – das ist für uns eine gute Rückmeldung.“

Auch der 1. Mai sei friedlich abgelaufen und bei den hohen Temperaturen hatten die Gäste ordentlich Durst, weshalb der „saure Sprudel“ der Verkaufsschlager war.

Gäste vom Volks- und Gebirgs-Trachten-Verein „Edelweiß“

Einige Gäste kamen am Samstagabend in Dirndl und Lederhose auf die Festwiese. Unter ihnen auch eine Delegation des Volks- und Gebirgs-Trachten-Vereins „Edelweiß“ aus Mainz-Weisenau. Roman, Tim, Jens, Tobias, Nadine und Dorothee hatten extra zweieinhalb Stunden im Bus auf sich genommen, um die Band und die Großveranstaltung der Vollmaringer Musikanten zu sehen. „Wir sind begeistert von so einer tollen Stimmung“, beschreibt Roman, auf dessen Lederhosen-Steg König Ludwig abgebildet ist. Weil der Verein im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen mit einem dreitägigen Fest feiern wird, haben die Mitglieder eine passende Band für den Party-Abend gesucht – und in Vollmaringen gefunden. „Die machen super Stimmung und sind genau richtig“, beschreibt Tim. Vor 100 Jahren wanderten Bayern nach Mainz aus und pflegen vor Ort ihr Brauchtum – eine Tradition, die in den Familien und von Vereinsmitglied zu Vereinsmitglied weitergegeben wurde.

Bis in die frühen Morgenstunden

Matthias Finkbeiner von den Vollmaringer Musikanten hört gespannt zu, was die Gäste aus Mainz zu berichten haben. Sie spielen keine Musikinstrumente, können aber Schuhplattlern und manche sogar Jodeln. Im Vollmaringer Zelt sind sie daher ein paar wenige, die eine Tracht nach altem Brauchtum und nicht von der Stange tragen. Begeistert singen auch sie bei Liedern wie „Delfin in der Bauchtasche“ oder „du bleibst ein Leben lang“ bis in die frühen Morgenstunden mit.

Nach drei Sets kündigte Blechstreet Boys das Ende an und durfte aber erst nach mehreren Zugaben die Bühne für den Sonntag freigeben. Am Familientag treten bei Blasmusik Non Stop der Musikverein Zimmern, danach die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim und zum Schluss der Musikverein Grünmettstetten auf – damit klingt das 51. Frühlingsfest am Sonntag in Vollmaringen aus.